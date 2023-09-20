На Kazan Digital Week впервые в России проходит Всероссийская студенческая кибербитва

В России впервые проходит Всероссийская студенческая кибербитва, объединившая молодвх людей со всей страны. Местом ее проведения стала площадка Международного форума Kazan Digital Week-2023.

«Это соревнование двух типов команд – атакующих и защитников. Атакующие – студенты, которые когда-либо участвовали в подобных соревнованиях, а защитники – выпускники проекта “Межвузовский центр кибербезопасности”, запущенного в прошлом году», – рассказала «Татар-информу» руководитель Академии кибербезопасности Innostage Нина Шипкова.

Межвузовский центр кибербезопасности создан на базе четыре вузов – КНИТУ-КАИ, Казанского государственного энергетического университета, КФУ и Университета Иннополис.

«Его работа направлена на защиту информационной безопасности инфраструктуры университетов, и чтобы студенты, которые учатся в этих вузах, могли наработать практические навыки. Студенческая кибербитва – это, по сути, экзамен для них, чтобы в условиях приближенных к реальности они показали результат», – отметила собеседница информагентства.

В кибербитве участвуют четыре команды «защитников» и десять команд «атакующих» по пять–шесть человек в каждой. Команду «атакующих» представляют студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Тюмени, Астрахани, Владивостока, Хабаровска и других городов России.

«Атакующие пытаются взломать инфраструктуру, отображающую различные городские отрасли. Например, отключить уличное освещение, остановить работу светофоров, вывести деньги с банковских счетов. Защитники должны это обнаружить, расследовать, как хакер проник в инфраструктуру, и подготовить отчет», – пояснила Шипкова.

Команда-победитель определится среди «защитников» и «атакующих» 21 сентября. Победители получат денежный приз в размере 100 тыс. рублей.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», – говорил ранее глава государства.