На Kazan Digital Week Татарстан продемонстрирует путь к цифровому суверенитету страны

Фото: © Владимир Васильев / Татар-информ

Татарстан: курс на технологический суверенитет

В последние два года российские компании столкнулись с серьезными трудностями в сфере информационных технологий. Многие зарубежные разработчики программного обеспечения ушли с российского рынка. Это означает, что компании потеряли техническую поддержку и возможность покупать лицензии на важные программы. К счастью, отечественные разработчики не теряли времени даром. Они активно работали над созданием российских аналогов зарубежного ПО. Этот процесс замены иностранных IT-решений отечественными стал жизненно необходимым для бизнеса.

Республика Татарстан оказалась в числе лидеров импортозамещения в России, в том числе и в IT-сфере. Уже в марте 2022 года, когда многие еще только осознавали масштаб проблемы, в Татарстане создали «Центр импортозамещения». Его задача – помочь предприятиям найти замену иностранным товарам, деталям и оборудованию, включая IT-продукцию. Центр собирает информацию о российских производителях и их продукции, а также подсказывает компаниям, какие товары сейчас особенно нужны рынку. Благодаря этому даже небольшие предприятия могут начать выпуск востребованной продукции, в том числе в сфере информационных технологий.

В 2022 году в Татарстане также стартовала программа цифровой трансформации. Ее цель – сделать республику более «умной» и технологичной. В 2023 году программу доработали, чтобы сделать цифровые услуги доступнее для жителей и лучше защитить их от киберугроз. И это оказалось очень кстати! По словам главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина, с начала 2023 года количество кибератак на цифровые ресурсы республики выросло в 10 раз. За первые три месяца года было зафиксировано 375 тысяч попыток взлома – больше, чем за весь 2021 год!

Раис Татарстана Рустам Минниханов не раз подчеркивал: чтобы страна была по-настоящему независимой в технологическом плане, нужно добиться независимости в сфере информационных технологий. И у Татарстана есть все необходимое, чтобы справиться с этой задачей.

В 2023 году в республике запустили несколько важных проектов в сфере IT и образования. Среди них – создание «умного» научно-образовательного пространства Smart Market-Space, проведение серии выставок и конференций под общим названием «Белемсар», а также разработка системы подготовки кадров «Наша гордость».

Кроме того, в Татарстане активно модернизируют IT-инфраструктуру. В республике обновили сельские почтовые отделения, создали единую систему видеонаблюдения, усовершенствовали серверы для хранения электронных документов и разработали базу данных с информацией о земельных участках и недвижимости.

Казанский федеральный университет и КНИТУ-КАИ активно готовят специалистов по производству микроэлектроники. Это очень важное направление, ведь микросхемы нужны практически во всех современных IT-устройствах.

Конечно, не все идеально. Например, в октябре 2022 года выяснилось, что сайты правительства и Госсовета Татарстана недостаточно защищены от хакерских атак. Но республика активно работает над устранением таких проблем, постоянно совершенствуя свои IT-системы.

Татарстан показывает, как можно успешно внедрять российские IT-решения на крупных предприятиях и в государственных системах. Многие проекты, начатые в 2023 году, рассчитаны до 2030 года. Это значит, что работа по импортозамещению и развитию технологий в IT-сфере республики продолжится еще долго, обеспечивая региону технологический суверенитет и устойчивое развитие в цифровую эпоху.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Передовые решения для цифровой эпохи на Kazan Digital Week

Сегодня, 9 сентября 2024 года, Казань стала центром цифрового мира. Международный форум Kazan Digital Week – 2024 открыл свои двери для экспертов в области новых технологий. Мероприятие, проходящее в Казани в пятый раз, продлится до 11 сентября.

Участники присоединяются к форуму как лично в выставочном центре «Казань Экспо», так и онлайн. Этот гибридный формат обеспечивает широкий охват аудитории, заинтересованной в последних новостях мира технологий.

Главной темой форума в этом году стала цифровая трансформация и технологический суверенитет России. Страна активно развивает собственные передовые технологии, уменьшая зависимость от зарубежных разработок. Участники обсуждают пути достижения этой цели и ее влияние на экономику и общество.

Программа охватывает десять ключевых направлений, отражающих разнообразие применения цифровых технологий. Среди них, умные транспортные системы, цифровизация государственного управления, образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Особое внимание уделяется цифровой промышленности будущего, новым финансовым технологиям и инновациям для бизнеса.

Важной темой стал переход России на отечественные компьютерные программы и оборудование к 2025 году. Форум предоставляет площадку для обсуждения текущих успехов, вызовов и перспектив этого процесса.

В рамках обеспечения технологического суверенитета особое место занимает тема кибербезопасности. Эксперты делятся опытом защиты важных данных и систем с использованием отечественных разработок, что критически важно в эпоху цифровой трансформации.

Неотъемлемой частью Kazan Digital Week – 2024 стала масштабная выставка. Ведущие российские компании представляют свои новейшие технологические решения. Например, федеральная ИТ-компания «Базис», с корнями и большим офисом разработки в Казани, демонстрирует свою экосистему программного обеспечения для инфраструктуры.

«Базис» уже завоевала доверие крупных клиентов. Среди них – государственные организации, ведущие российские банки и промышленные предприятия. Компания активно помогает заменять продукты известных зарубежных компаний, таких как VMware и Microsoft.

В начале этого года компания первой в России представила экосистему продуктов и технологий виртуализации с собственной кодовой базой, не уступающую по возможностям зарубежным аналогам. Экосистема включает в себя широкий спектр решений: от инструментов управления виртуальной инфраструктурой до средств организации полного цикла разработки.

Продуктами экосистемы являются Basis Dynamix и Basis Workplace 2.0. Basis Dynamix – платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами, доступная в трех конфигурациях для различных потребностей клиентов. Basis Workplace 2.0 предназначен для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест, обеспечивая удобные инструменты администрирования и поддержки пользователей. Помимо этого, экосистема включает решения для миграции, резервного копирования, обеспечения безопасности и другие продукты.

Экосистема «Базис» не только помогает организациям увеличить долю российского программного обеспечения, что важно для цифрового развития страны, но и способствует эффективной цифровой трансформации бизнеса. По словам генерального директора компании Давида Мартиросова, решения «Базис» позволяют клиентам экономить до 90% затрат и времени при миграции с иностранных решений.

Продукты «Базис» стали основой ИТ-инфраструктуры «ГосТех» – важной государственной платформы, обеспечивающей цифровизацию государственного управления. «Базис» обеспечил работу всех государственных информационных систем в крупных центрах обработки данных в Сколково и Санкт-Петербурге на единой платформе виртуализации собственной разработки.

Несмотря на молодость, «Базис» уже доказала свою надежность. Ее решения используются в 120 различных информационных системах, включая государственные, и более чем в 700 российских компаниях.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – лидер цифровизации и внедрения отечественных IT-решений

Республика Татарстан демонстрирует глубокое понимание важности системных программ для развития экономики и активно поддерживает российские IT-компании, разрабатывающие отечественные технологии. Благодаря этому подходу регион занял лидирующие позиции в России по замене иностранного программного обеспечения на отечественное и по внедрению новых цифровых технологий.

Успешный опыт Татарстана и российских IT-компаний, таких как «Базис», служит примером для других регионов. Предстоящий форум Kazan Digital Week 2024 станет очередным подтверждением стремления республики к технологической независимости и устойчивому развитию.