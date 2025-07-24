На Kazan Digital Week школьники сразятся в «Битве мини-роботов»

На форуме Kazan Digital Week пройдет яркое событие — «Битва мини-роботов», где команды школьников в возрасте от 10 до 17 лет смогут проявить инженерное мастерство и тактическое мышление.

Участникам предстоит не только собрать боевого робота весом до 1,5 кг, но и продемонстрировать его в действии на специальной арене — битвы будут проходить по 3 минуты. Оцениваться будут мобильность робота, навыки управления и урон, нанесенный противнику.

На кону — призовой фонд в 1 000 000 рублей, который будет распределен среди сильнейших по итогам соревнований.

Все детали, включая правила участия и форму регистрации, доступны на официальном сайте.