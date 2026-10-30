На Kazan Digital Week рассказали, какие кадры нужны космической отрасли

Космической отрасли нужны не только инженеры, но и IT-специалисты, экономисты, руководители проектов, бортовые исследователи и научные работники. Об этом на брифинге на форуме Kazan Digital Week сообщила первый заместитель директора Центра реализации федерального проекта «Кадры для космоса» Минобрнауки России Мария Прасолова.

«Сейчас приоритетное направление – инженерная подготовка. Важно, чтобы человек знал не одну деталь, а понимал, как работает система, как выстраивается весь процесс», – отметила она.

По словам Прасоловой, представление о том, что космическая отрасль ограничивается работой космонавтов и сборкой ракет, уже устарело. Отрасли нужны специалисты разных профилей, способные видеть весь процесс и управлять им.

«Молодежь любит космос, любит фантазировать, проектировать, чувствовать сопричастность к космическим проектам. Конечно, интерес есть. И он растет за счет доступности», – сказала Прасолова.

Она добавила, что опыт участия в федеральном проекте сопоставим с двумя-тремя годами работы на предприятиях космической отрасли. «Роскосмос» готов принимать таких специалистов на работу в приоритетном порядке. Всего по стране работают около 70 предприятий госкорпорации.

Еще одна задача проекта – обеспечить преемственность поколений и передачу профессиональных знаний молодым специалистам. По словам Прасоловой, опытные коллективы уходят, и важно, чтобы их компетенции не терялись.