Общество 19 августа 2025 21:42

На Kazan Digital Week проведут публичный тест-драйв электромобиля «Атом»

Публичный тест-драйв электромобиля «Атом» состоится в сентябре в рамках Kazan Digital Week. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора АО «Кама» Анатолий Кияшко на Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани. Его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября и пригласил участников форума принять в нем участие.

В мае предсерийный прототип «Атома» уже прошел испытания на специализированной трассе в Центре технических видов спорта в Москве. Тогда команда проекта проверила соответствие деталей проектным спецификациям, протестировала взаимодействие систем и оценила готовность производства к увеличению объемов выпуска с учетом требований безопасности.

Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 17 по 19 сентября 2025 года в МВЦ «Казань Экспо» и на других площадках в очном и онлайн-формате.

#электромобиль #Kazan Digital Week
