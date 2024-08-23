На Kazan Digital Week пройдет финал III Всероссийской студенческой кибербитвы

На международном форуме Kazan Digital Week состоится финал III Всероссийской студенческой кибербитвы. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящему событию, сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

По его словам, количество участников кибербитвы с прошлого года выросло на 40% – до 180 человек.

«Задача кибербитвы – популяризация и развитие российского образовательного проекта в области кибербезопасности», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, на закрытии Kazan Digital Week наградят победителей конкурса «ИТ Лидер». Участие в нем принимают 46 компаний, который предложили 66 различных IT-продуктов.