Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На Kazan Digital Week пройдет финал III Всероссийской студенческой кибербитвы
На международном форуме Kazan Digital Week состоится финал III Всероссийской студенческой кибербитвы. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной предстоящему событию, сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.
По его словам, количество участников кибербитвы с прошлого года выросло на 40% – до 180 человек.
«Задача кибербитвы – популяризация и развитие российского образовательного проекта в области кибербезопасности», – подчеркнул Минниханов.
Кроме того, на закрытии Kazan Digital Week наградят победителей конкурса «ИТ Лидер». Участие в нем принимают 46 компаний, который предложили 66 различных IT-продуктов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»