На Kazan Digital Week оценили результат внедрения дронов в работу надзора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На форуме Kazan Digital Week 2026 оценили итоги внедрения беспилотных технологий в контрольную (надзорную) деятельность на территории Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

С начала текущего, 2026 года Минлесхоз РТ и Минэкологии РТ провели 30 выездных обследований с применением беспилотных авиационных систем (БАС). На форуме об этом рассказала заместитель министра экономики республики Гульназ Исмагилова, представившая результаты работы по внедрению БАС и искусственного интеллекта в государственную контрольную (надзорную) деятельность (КНД).

Для обработки данных беспилотников в Татарстане апробирована специализированная платформа с ИИ-фиксацией. Инспектор формирует заявку, система автоматически строит и согласует маршрут, а после полета искусственный интеллект анализирует материалы, распознает нарушения и формирует готовый документ с координатами, фотофиксацией и правовой квалификацией.

Работа по применению дронов при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности началась в прошлом, 2025 году в рамках мониторинга Министерства лесного хозяйства РТ.

Соответствующая деятельность осуществляется с учетом Федерального закона от 29 декабря 2025 года №567-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ“». Новелла позволила создать четкую правовую базу для организации мониторинга и обследований с использованием БПЛА.

К настоящему времени сформирован нормативный контур: от федерального закона до решения о мероприятии, выездного обследования и положений о виде контроля. Республиканскими органами, применяющими беспилотники, предусмотрены соответствующие нормы в положениях о виде контроля.

Еще в 2025 году инспекторы прошли обучение в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», теперь они самостоятельно осуществляют вылеты. Для пилотного этапа это качественный рабочий старт: технология перешла из статуса перспективных планов в режим ежедневной практической работы.

В 2027 году планируется подключить к использованию беспилотников еще три республиканских ведомства: Госкомитет РТ по биоресурсам, Комитет РТ по охране объектов культурного наследия и Инспекцию государственного строительного надзора РТ.

«Внедрение дистанционных технологий контроля позволит эффективно применять инструменты риск-ориентированного подхода, сократить количество выездных проверок», – заявила Гульназ Исмагилова.

Министерство экономики Татарстана обеспечивает стратегическую деятельность по внедрению БАС в контрольную (надзорную) деятельность. Ведомство задает вектор, обеспечивает методологическую и организационную базу, чтобы применение дронов работало на повышение эффективности контроля и снижение нагрузки на бизнес.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.

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