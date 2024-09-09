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На Kazan Digital Week объяснили, как нейросеть помогает «ЛизаАлерт» искать людей
Благодаря использованию нейросети, которая позволяет обрабатывать одну фотографию с беспилотника за 0,6 секунды, поиск человека стал значительно быстрее. Об этом на пресс-конференции в рамках форума Kazan Digital Week сообщила руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Адриана Расписная.
«Беспилотники мы начали активно использовать еще в 2018 году, наращивали интенсивность и находили пропавших. Но на анализ фотографий уходило очень много времени и человеческих ресурсов. Сейчас у нас есть цифровое решение. Нейросеть, которая анализирует одну фотографию за 0,6 секунды. Аналогичных по качеству решений пока больше нет», — рассказала спикер.
Она привела в пример историю, когда вышла из дома и потерялась 87-летняя пенсионерка. С помощью дрона и нейросети ее удалось найти за 45 минут, тогда как при поиске группами на изучение всей территории ушло бы до 80 часов.
Но есть и минус: дрон не может столь же эффективно работать в лесистой местности, там всё еще приходится искать пропавших людей с помощью групп. Однако Расписная выразила надежду, что скоро появится и такая технология.
Для более удобного и успешного поиска людей можно использовать конвертопланы, которые производятся в Университете Иннополис, предложил заместитель директора Института искусственного интеллекта вуза Иван Никанов.
«Это аппарат гибридного типа. Он взлетает на четырех электрических двигателях, после достижения определенной высоты переключается на двигатель внутреннего сгорания и может пролететь до 300 километров. Как правило, конвертопланы выполняют мониторинговые задачи: определение разных объектов интереса на земле. Также на него можно установить тепловизор, что релевантно для поиска людей», — пояснил он.
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