На Kazan Digital Week объяснили, как нейросеть помогает «ЛизаАлерт» искать людей

Благодаря использованию нейросети, которая позволяет обрабатывать одну фотографию с беспилотника за 0,6 секунды, поиск человека стал значительно быстрее. Об этом на пресс-конференции в рамках форума Kazan Digital Week сообщила руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Адриана Расписная.

«Беспилотники мы начали активно использовать еще в 2018 году, наращивали интенсивность и находили пропавших. Но на анализ фотографий уходило очень много времени и человеческих ресурсов. Сейчас у нас есть цифровое решение. Нейросеть, которая анализирует одну фотографию за 0,6 секунды. Аналогичных по качеству решений пока больше нет», — рассказала спикер.

Адриана Расписная Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она привела в пример историю, когда вышла из дома и потерялась 87-летняя пенсионерка. С помощью дрона и нейросети ее удалось найти за 45 минут, тогда как при поиске группами на изучение всей территории ушло бы до 80 часов.

Но есть и минус: дрон не может столь же эффективно работать в лесистой местности, там всё еще приходится искать пропавших людей с помощью групп. Однако Расписная выразила надежду, что скоро появится и такая технология.

Иван Никанов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для более удобного и успешного поиска людей можно использовать конвертопланы, которые производятся в Университете Иннополис, предложил заместитель директора Института искусственного интеллекта вуза Иван Никанов.