На Kazan Digital Week обсудят внедрение ИИ в образование

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Внедрение цифровых технологий в современное образование обсудят на международном форуме Kazan Digital Week. Об этом сообщил первый замминистра образования и науки Татарстана Андрей Поминов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас есть отдельное тематическое направление форума, которое называется «информационные технологии в образовании». Целевой аудиторией станут как учащиеся, так и их родители, а также преподаватели учебных заведений», – сказал он.

Поминов отметил, что сегодня цифровизация в республике внедряется на всех уровнях образования: от дошкольной скамьи до высших учебных заведений. По его словам, пул экспертов, которые примут участие в форуме, еще формируется, однако предварительно ожидается около 70 спикеров, в том числе и специалисты федерального уровня.

«В этом году мы проводим девять секций в рамках форума по нашему направлению», – добавил замминистра.

Он рассказал, что тематика секций затрагивает такие вопросы, как:

- Цифровая трансформация в российских университетах;

- Возможность применения современных технологий в образовательных процессах;

- Внедрение искусственного интеллекта в образование.

Помимо деловой программы форума, сфера образования будет представлена еще и на традиционной выставке. По словам Поминова, в этом году кластер представят шесть стендов экспозиции.