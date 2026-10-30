На Kazan Digital Week обсудили международное сотрудничество в IT

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Министерство цифрового развития Татарстанf в рамках форума Kazan Digital Week 2026 провело деловую сессию «Развитие международного сотрудничества в ИТ». Модератором встречи выступил заместитель главы ведомства Булат Габдрахманов, сообщает пресс-служба министерства.

Модератор заявил, что IT-отрасль Татарстана демонстрирует уверенный рост: выручка достигла 294 млрд рублей, ежегодно увеличивается доля экспорта. Важным инструментом развития сотрудничества он назвал международную программу IT Park Global Startup Accelerator, финалистами которой в этом году стали 20 компаний из 20 стран.

Сегодня эти фирмы представили на Аллее стартапов форума решения в сфере промышленного ИИ, кибербезопасности, туризма, образования, медицины и систем «умного города». По мнению замминистра, такое взаимодействие помогает зарубежным стартапам выходить на рынки Татарстана и России или усиливать свои продукты за счет местных наработок для запуска в других странах.

Руководитель аппарата Министерства почты и ИКТ Алжира Мохамед Талайлеф рассказал собравшимся о модернизации телекоммуникационной инфраструктуры в стране. С 2022 года пропускная способность сетей выросла в восемь раз, а внедрение 5G стало ключевым элементом цифровой трансформации экономики. Спикер особо выделил проект Транссахарской оптоволоконной магистрали, которая прокладывается через пустыню Сахара в целях создания единой цифровой инфраструктуры.

Заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в РФ Никхилеш Чандра Гири указал на сильные компетенции России в сфере разработки программного обеспечения и предложил объединить усилия в таких сферах, как образование, промышленная автоматизация и сельское хозяйство.

Индийский дипломат также выступил за участие российских инженеров в совместных исследованиях, партнерство между университетами, создание инновационных центров и студенческий обмен. Гири также подчеркнул, что необходимо уделить должное внимание кибербезопасности, включая киберразведку и реагирование на инциденты. Другое перспективное направление – облачные технологии: на его взгляд, индийские компании могут инвестировать в российские облачные разработки.

Заместитель министра связи Туркменистана Бердимырат Бердиев сделал акцент на том, что общей целью стран стало построение защищенной инфраструктуры, причем государство, которое он представляет, участвует в проектах по прокладке подводного оптоволоконного кабеля. Он заверил, что ИИ уже внедряется в образование, транспорт и здравоохранение. Город Аркадаг построен на передовых цифровых и «зеленых» технологиях.

Президент Национального центра информационных технологий Венесуэлы Давид Арисменди проинформировал, что в его стране создаются технологии, отвечающие запросам общества, промышленности и науки. Он также презентовал ИИ-платформы, которые сейчас разрабатываются в боливарианской республике. Особенность одной из них в том, что она работает на базе локального облачного хранилища, что позволяет надежно сохранять данные.

Директор Департамента индустрии ИКТ Министерства почты и телекоммуникаций Камбоджи Эанг Камранг заявил о ежегодном расширении сотрудничества с Россией и обоюдном интересе к рынку. По его оценке, российские IT-компании стремятся выйти на рынок королевства.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.