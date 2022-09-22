На Kazan Digital Week эксперты предложили создать единую цифровую среду для ОКН

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана в рамках форума Kazan Digital Week прошла общероссийская конференция «Наследие в цифре», в которой приняли участие представители 35 регионов страны. Эксперты обсудили BIM технологии проектирования и моделирования в реставрации, перевод государственных услуг в онлайн-режим, создание единой системы документооборота федеральных и региональных ведомств и другие вопросы.

Мнениями на конференции смогли обменяться специалисты госорганов охраны объектов культурного наследия, научных и проектных организаций, археологи и аттестованные эксперты. Они пришли к выводу, что в России необходимо создавать единую, синхронизированную на всех уровнях среду данных, увеличивать число сервисов, предоставляющих государственные услуги, повысить прозрачность процедур, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. По мнению специалистов, это самые важные задачи, которые сейчас перед органами охраны объектов культурного наследия.