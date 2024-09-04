На Kazan Digital Week 2024 обсудят цифровизацию объектов культурного наследия

Иван Гущин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На форуме Kazan Digital Week 2024 пройдет III Всероссийская научно-практическая конференция по актуальным вопросам цифровизации культурного наследия «Наследие в цифре», куда приедут руководители и сотрудники профильных ведомств из 40 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Наша конференция пройдет с 9 по 10 сентября. Состав участников внушительный: к нам приедут представители 40 регионов России. Среди них мои коллеги – руководители профильных ведомств, отвечающих за охрану объектов культурного наследия, руководители вузов. В этом году мы затронем наиболее проблемные и актуальные вопросы, связанные с отцифровкой архивов и цифровизации учета», - отметил спикер.

Он подчеркнул, что цифровые технологии стали серьезным подспорьем в сфере охраны объектов культурного наследия. Из самых ярких примеров, перевод 15 государственных услуг ведомства в электронный вид, что существенно ускоряет и упрощает процесс их оказания.

«Второй блок вопросов, который мы затронем на форуме, это внесение обременений по объектам недвижимости на единую кадастровую карту. Татарстан в прошлом году стал одним из пилотных регионов, где внедрялась национальная система пространственных данных. Мы эту работу завершили в полном объеме», - продолжил Гущин.

Отдельный круглый стол будет посвящен контрольно-надзорной деятельности, где примут участие многие представители федеральных ведомств.

«Отрадно, что в этом году много федеральных структур посетят нашу конференцию. Среди них Миникультуры РФ, Минцифры России, Минэкономразвития и многие другие. Это очень серьезное мероприятие, которое носит большой практический характер. Уезжая из Татарстана, коллеги из других субъектов подчеркивают для себя много нового, и мы уже видим изменеия», - пояснил спикер.