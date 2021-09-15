Правительство Татарстана обсудит цифровизацию промышленности на Kazan Digital Week-2021

На форуме Kazan Digital Week-2021 состоится заседание Правительства Татарстана, на котором обсудят цифровизацию промышленности в республике. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

«На заседании Правительства Татарстана рассмотрят вопросы, связанные с цифровизацией не только в госуправлении, но и как сделать так, чтобы наша промышленность стала более высокопроизводительной, технологичной, при этом еще более конкурентоспособной и ориентированной на экспорт», — отметил министр.

Напомним, что форум Kazan Digital Week пройдет с 21 по 24 сентября на территории выставочного комплекса KazanExpo. Главными темами мероприятия станут такие вопросы, как кибербезопасность, инновации в бизнесе и науке.