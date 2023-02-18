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На катке в казанском парке «Черное озеро» пройдет киномарафон
18 февраля на катке в парке «Черное озеро» пройдет киномарафон фильмов о любви. Жители и гости города смогут посмотреть фильмы «Вам и не снилось», «Римские каникулы», «Служебный роман» и «Ла-Ла Ленд», а также мультфильмы «Леди и бродяга», «Красавица и чудовище».
Киномарафон начнется в 10.00 и будет идти до закрытия катка. В 15.00 запланирован перерыв на час для чистки катка, сообщает Дирекция парков и скверов.
Напомним, покататься на катке можно на своих коньках или взять их в аренду. Для жителей доступны 400 пар коньков.
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