На катализаторной фабрике СИБУРа началась установка основного оборудования

На катализаторной фабрике СИБУРа в Казани началась установка основного технологического оборудования. Общий прогресс по первому этапу проекта достиг 35%, а численность строительного персонала на площадке составляет более 310 человек.

На площадку были поставлены первые 19 единиц основного технологического оборудования и начат их монтаж. Уже завершены погружение свай и устройство ростверков для здания приготовления катализаторов, а также внутрицеховых и межцеховых эстакад. Ведется изготовление узлов технологических трубопроводов, выполняются монолитные работы и монтаж металлоконструкций здания приготовления катализаторов, сборка межцеховой эстакады.

В 4 квартале этого года началось формирование оперблока проекта. Служба эксплуатации фабрики формируется в тесной связке с командой «Казаньоргсинтеза».

Фабрика катализаторов в Казани станет первым производством в России и СНГ, способным обеспечить полный цикл производства катализаторов полимеризации. Мощность предприятия составит более 1 000 тонн в год, что позволит экспортировать вещества в соседние регионы.

Полная локализация катализаторных технологий планируется к 2030 году.