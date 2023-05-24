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На «Каравоне» уделят большое внимание исторической программе для детей
В этом году на русском народном празднике «Каравон» будет организована отдельная зона, где представят историческую образовательную программу для детей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.
«В этом году мы традиционно начинаем наши национальные праздники с праздника „Каравон“. Год педагога и наставника и Год национальных культур и традиций — это два больших ответственных события. И сценаристы, и режиссеры праздника <...> учитывают этот момент в сценарной программе», — заметил спикер.
По словам Натфуллина, организаторы уделят большое внимание передаче ценностей в ходе работы образовательной площадки. «Всё делается для того, чтобы передать нужные ценности подрастающему поколению. Я надеюсь, что нам удастся выполнить эту задачу, вовлечь молодежь и детей», — уверен он.
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