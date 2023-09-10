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На капремонт здания Полпредства РТ в РФ потратят свыше 50 млн рублей
Здание Полномочного представительства РТ в РФ, расположенное по адресу: Москва, 3-й Котельнический пер., д. 13/15, стр. 1, отремонтируют более чем за 50,4 млн рублей. Такой тендер размещен на сайте госзакупок.
От подрядчика потребуется заменить систему периметральной охраны и контроля доступа в здание, поставить новые камеры видеонаблюдения, заменить пожарно-охранную сигнализацию.
Кроме того, исполнитель работ должен будет провести в полпредство новую сеть Wi-Fi, обновить системы отопления и кондиционирования, установить новые лифты и серверы взамен старых.
Заказчиком выступает Главстрой Республики Татарстан. Подача заявок завершится 18 сентября, итоги аукциона подведут 20 сентября. Выполнить работы потребуется к 12 декабря текущего года.
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