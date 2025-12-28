На капремонт зданий военных комиссариатов в Татарстане направят 231 млн рублей

На капитальный ремонт зданий военных комиссариатов в Татарстане направят 231 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Татарстана».

Ремонтные работы проведут в 11 населенных пунктах: Азнакаево, Бавлы, Нурлат, Мензелинск, Бугульма, Лениногорск, Актаныш, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны и Заинск.

В рамках проекта планируется выполнение строительно-монтажных работ, а также установка оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство прилегающих территорий.