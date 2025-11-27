На капремонт водопроводных сетей в Набережных Челнах выделят 218 млн рублей

На капитальный ремонт систем водоснабжения в Набережных Челнах планируется выделить 218 млн рублей. Соответствующие данные опубликованы на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее в послании Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в этом году на строительство и модернизацию коммунальных сетей будет направлено около 16 млрд рублей.