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Экономика 17 октября 2024 07:00

На капремонт улицы Иман в Казани выделят 277,8 млн рублей

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На капремонт улицы Иман в Казани выделят 277,8 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Советском районе Казани за 277,8 млн рублей проведут капитальный ремонт улицы Иман и дороги, проходящей до улицы Умырзая. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Средства выделят из бюджета Татарстана. В срок до 10 ноября 2025 года подрядчику предстоит провети ремонтные работы на участке протяженностью 1,9 километра.

Заказчиком закупки выступает Главтатдортранс.

#ремонт дорог
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