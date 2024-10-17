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На капремонт улицы Иман в Казани выделят 277,8 млн рублей
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В Советском районе Казани за 277,8 млн рублей проведут капитальный ремонт улицы Иман и дороги, проходящей до улицы Умырзая. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Средства выделят из бюджета Татарстана. В срок до 10 ноября 2025 года подрядчику предстоит провети ремонтные работы на участке протяженностью 1,9 километра.
Заказчиком закупки выступает Главтатдортранс.
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