На капремонт улиц Набережных Челнов направят почти 1,2 млрд рублей

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В Татарстане на капитальный ремонт улиц Набережных Челнов общей протяженностью 5744 метра выделят почти 1,2 млрд рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что обновление улицы Орловской длиной 2334 метра обойдется в 450 млн рублей, участка улицы Маршала Жукова от Сармановского тракта до улицы Низаметдинова длиной 1080 метров – почти в 350 млн, а улицы Магистральной длиной 2430 метров – в 400 млн.

Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ. Необходимые средства поступят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 18 апреля, подрядчика определят 22 апреля. Исполнитель должен будет завершить работы к 10 ноября текущего, 2025 года.

Поддержание в нормативном состоянии дорожной инфраструктуры соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Комиссию Государственного совета РФ, ответственную за реализацию этого нацпроекта, возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.