На капремонт участка улицы Гудованцева в Казани направят 272,5 млн рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На капитальный ремонт участка улицы Гудованцева в Авиастроительном районе столицы Татарстана собираются потратить 272,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в порядок будет приведена часть улицы Гудованцева от улицы Моисеева до дома №130 длиной 2 километра 250 метров.

Речь идет, в частности, о разборке существующего покрытия и замене непригодного грунта, об устройстве новой дорожной одежды и ремонте существующей, о ремонте старых и укладке новых тротуаров, об установке бортовых камней.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Главтатдортранс». Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 4 сентября, исполнителя определят 6 сентября. Подрядчик должен будет выполнить работы до 25 ноября текущего года.

Проведение проектно-изыскательных работ для капремонта этого участка улицы Гудованцева обошлось в 5,5 млн рублей. Их выполнило ООО «Инвест».