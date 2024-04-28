На капремонт участка дороги в Актанышском районе РТ направят более 350 млн рублей

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На капитальный ремонт участка дороги Актаныш — Поисево — Буляк в Актанышском районе Татарстана собираются потратить свыше 350,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что в ходе третьего этапа работ, ведущихся на участке трассы IV категории от км 5+100 до км 9+920 предполагается отремонтировать 1650 метров дороги. Помимо прочего, планируется привести в порядок мост через реку Шабиз и установить автобусные павильоны.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», необходимые средства поступят из республиканского бюджета в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ от 25 января этого года.

Подача заявок завершится 13 мая, исполнителя определят 15 мая. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их до 12 ноября текущего, 2024 года.