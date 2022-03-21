В 2021 году на капремонт социально-культурных объектов Казани направлено 702 млн рублей

В 2021 году в программу капитального ремонта социально-культурных учреждений Казани вошли 95 объектов. Общий объем финансирования работ составил более 702 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Он отметил, что состояние материально-технической базы учреждений социальной сферы является залогом качественной работы воспитателей, учителей, тренеров, а также эффективного развития подрастающего поколения. Работа по содержанию материальной базы соцучреждений имеет большое общественное значение.

В 2021 году в рамках этого направления были реализованы программы капремонта дошкольных образовательных учреждений (15 объектов), перепрофилирования дошкольных групп в детских садах под ясельные (37 учреждений), а также ремонта пищеблоков в школьных столовых (43 объекта).

«За отчетный год работы по этим направлениям были выполнены в 95 учреждениях на общую сумму 702,3 млн рублей», – сообщил Петр Королев.

