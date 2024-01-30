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На капремонт школ и детсадов в Казани и трех районах выделят 836 млн рублей
Татарстан направит на капитальный ремонт школ и детских садов более 836 млн рублей. Шесть образовательных учреждений находятся в Казани, еще три — в районах республики. Информация размещена на портале госзакупок.
Так, обновление ожидает школы №49, 130, лицей-интернат №2, русско-татарскую СОШ №57, два здания средней школы №8 — по ул.Приволжской и Фурманова.
Седьмая школа расположена в поселке Новый Тукаевского района, последней стала Уруссинская средняя общеобразовательная школа №3 в Ютазинском районе.
Кроме того, по контракту подрячику предстоит провести ремонт детского сада общеразвивающего вида №10 «Ромашка» в Кукморе.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Ремонтные работы профинансируют из бюджетов России и Татарстана.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан направит более миллиарда рублей на капремонт школ и колледжей в районах.
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