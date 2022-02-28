Шешминская школа в Татарстане будет обновлена за 44 млн рублей

Фото: «Наш Черемшан».

В Шешминской школе начался капитальный ремонт. Средства в размере 44 млн рублей на обновление образовательной организации выделены из федерального бюджета. Об этом пишет «Наш Черемшан».

По словам главы Шешминского сельского поселения Марса Шайхутдинова, строители уже приступили к работе.

«Здание обновится как внутри, так и снаружи. Сегодня рабочие утепляют стены здания снаружи, после этого планируется облицовка керамоплиткой», — уточнил он.

Помимо этого будет обновлена крыша здания, пол, стены, окна, планируется реконструкция инженерных сетей.

В школе обучаются 35 учеников, детский сад посещают шесть детей. Во время ремонта учебный процесс будет проходить в сельском Доме культуры.