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Общество 12 марта 2025 07:00

На капремонт очистных сооружений в Татарстане выделят более 700 млн рублей

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На капитальный ремонт биологических очистных сооружений (БОС) в поселке Васильево (Зеленодольский район РТ) выделят 708,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Источником финансирования выступит бюджет РТ. Все работы планируют завершить к 1 декабря 2025 года.

Заказчик – Главинвестстрой РТ.

Напомним, что в 2019/20 годах уже проводили реконструкцию очистных сооружений в Васильево. Работы на объекте были начаты благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Тогда стоимость проводимых мероприятий обошлась почти в 177 млн рублей. Средства были выделены как из федерального, так и республиканского бюджета.

Как сообщала пресс-служба Минэкологии РТ, проект предусматривал новые степени очистки — механическую и биологическую. Обезвредить сточные воды и повысить качество их сброса помогли новые ультрафиолетовые установки.

#капремонт #очистные сооружения #Татарстан
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