На капремонт музыкальной школы имени Чайковского в Казани направят 72 млн рублей

На капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1 имени Чайковского, расположенной по улице Горького в Казани, выделят свыше 72 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, рабочим предстоит отреставрировать фасад здания и заменить все внутренние и внешние инженерные сети, а также благоустроить прилегающую территорию.

Кроме того, в школе установят охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией. Монтаж охранного оборудования будет проходить одновременно с основным ремонтом.

Подрядчик будет определен 26 сентября. Ему предстоит закончить все работы по капитальному ремонту задания за 50 дней с даты подписания контракта.