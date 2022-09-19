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Экономика
19 сентября 2022  09:58
Александр Хевронин

На капремонт музыкальной школы имени Чайковского в Казани направят 72 млн рублей

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На капитальный ремонт Детской музыкальной школы №1 имени Чайковского, расположенной по улице Горького в Казани, выделят свыше 72 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, рабочим предстоит отреставрировать фасад здания и заменить все внутренние и внешние инженерные сети, а также благоустроить прилегающую территорию. 

Кроме того, в школе установят охранно-пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией. Монтаж охранного оборудования будет проходить одновременно с основным ремонтом.

Подрядчик будет определен 26 сентября. Ему предстоит закончить все работы по капитальному ремонту задания за 50 дней с даты подписания контракта.

#капитальный ремонт школ #Казань #госзакупки
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