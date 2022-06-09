На капремонт казанской мечети «Болгар» потратят 35 млн рублей

В Казани за более чем 35,3 млн рублей капитально отремонтируют мечеть «Болгар», расположенную по адресу: ул. Мусина, д. 10. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет отремонтировать цоколь и фасад здания, заменить окна и двери. Также ему предстоит отремонтировать крышу и водосточную систему (на них предполагается нанести антикоррозионное покрытие). Кроме того, будет изменено крыльцо мечети и установлено новое вечернее освещение.

Работы должны быть завершены до 1 декабря текущего года. В качестве заказчика выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, а средства поступят из бюджета республики.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 16 июня (необходимо обеспечение заявки в размере более 1,7 млн рублей), а подрядчика определят 20 июня.

Мечеть «Булгар» была построена в 1991–1993 годах по проекту архитекторов Виталия Логинова и Евгения Прокофьева. Она стала первой мечетью, возведенной в Ново-Савиновском районе Казани. Комплекс из силикатного белого кирпича выдержан в стилистике рационалистической архитектуры.