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Экономика 29 марта 2025 07:00

На капремонт казанских дорог выделят почти 700 млн рублей

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На капремонт казанских дорог выделят почти 700 млн рублей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На капитальный ремонт дорожно-уличной сети Казани выделят почти на 700 млн рублей. Все деньги выделят из бюджета Татарстана. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Первый тендер – на 264 млн рублей. Эти средства направят на капремонт шести объектов, в том числе подъездных дорог к снегоплавильным пунктам и некоторых улиц в жилых массивах Вознесенское, Новая Сосновка и Кульсеитово.

Еще 432 млн рублей, согласно второму тендеру, выделят на капремонт восьми объектов в Ново-Савиновском, Московском, Кировском, Авиастроительном и Приволжском районах Казани. Среди них – тротуары к школе №64.

Все работы планируют завершить к 10 ноября 2025 года.

#госзакупки #Казань
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