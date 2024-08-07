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Общество 7 августа 2024 12:32

На капремонт инфраструктуры наземного электротранспорта в Казани нужно 5 млрд

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На капремонт инфраструктуры наземного электротранспорта в Казани нужно 5 млрд
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

На капитальный ремонт инфраструктуры наземного электротранспорта в Казани требуется порядка 5 млрд рублей, заявил на XXXI сессии Казанской городской Думы замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

«Это большой объем работы, поэтому нами подготовлен проект долгосрочной программы модернизации инфраструктуры электротранспорта Казани. На сегодняшний день решение не принято, но мы очень надеемся, что оно будет найдено», – прокомментировал докладчик.

Он также отметил, что на данный момент 82 километра контактной сети, 32 километра кабельных линий требуют срочной замены. Из 132 километров трамвайных путей – 70 километров имеют предельный износ.

«Все это приводит к сходам вагонов с путей, к длительным простоям из-за поврежденной контактной сети и подрывает доверие пассажиров к надежности электротранспорта», – посетовал Шакиров.

#сессия казгордумы #транспорт Казани
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