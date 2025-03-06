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Общество 6 марта 2025 07:30

На капремонт госпиталя, больницы и стационара в Казани выделят 412 млн рублей

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На капремонт госпиталя, больницы и стационара в Казани выделят 412 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

Из бюджета Татарстана выделят 412,6 млн рублей на капительный ремонт объектов здравоохранения в Казани.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, на эти деньги произведут ремонт госпиталя для ветеранов войн (ул. Исаева, д. 5), центральной горбольницы №18 имени профессора К. Ш. Зыятдинова и здания стационара (ул. Х. Мавлютова).

В планах приобрести оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроить территории зданий.

Заказчиком работ выступает Главстрой РТ. Все работы планируют завершить до 1 декабря 2025 года.

#капремонт #поликлиника #больница #госпиталь #Казань
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