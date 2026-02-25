На капремонт двух школ Нижнекамска направлено 260 млн рублей

Фото: пресс-служба нижнекамского муниципального района РТ

Мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского района Радмир Беляев совместно с депутатом Госдумы Айдаром Метшиным посетил школы №8 и №20, где проводится капитальный ремонт. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

В объезде также приняли участие руководители профильных направлений, представители подрядных организаций и ГИСУ РТ. Беляев подчеркнул важность слаженной работы всех участников процесса.

Школа №8 не обновлялась капитально с момента постройки в 1971 году. В первую очередь здесь приведут в порядок инженерные коммуникации. На модернизацию из федерального бюджета выделено 146 млн рублей. Первый этап охватит 4 тысячи квадратных метров — отремонтируют учебные кабинеты, столовую, библиотеку, спортзал и актовый зал. Концепция предполагает, что школа станет Центром Габдуллы Тукая.

Школа №20 признана наиболее проблемной и была включена в число приоритетных объектов. При проектной мощности 800 мест здесь обучаются 282 ребенка. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на обновление направлено 114 млн рублей. Уже завершены демонтажные работы, предстоит ремонт кровли, замена инженерных систем и окон, восстановление фасада, обновление актового зала и кабинетов.

Работы в обеих школах должны завершиться до 1 августа. Глава района отметил, что задача — обеспечить начало нового учебного года в современных, безопасных и комфортных условиях.