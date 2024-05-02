На капремонт двух детсадов в Татарстане выделено 234 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Ютазинском и Атнинском районах Татарстана за 234 млн рублей капитально отремонтируют детские сады. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В первом районе будет обновлен детский сад №1 комбинированного типа в пгт Уруссу, во втором — Большеатнинский детсад в селе Большая Атня. Обе дошкольные организации закупят оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроят прилегающие территории.

Ремонт должен быть завершен до 1 декабря. Средства на его проведение выделят из бюджета республики.

Заказчик — Главстрой РТ.