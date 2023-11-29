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На капремонт детсада в Менделеевске направят 117 млн рублей из бюджета РТ
На капремонт детсада «Золотая рыбка» в Менделеевске направят 117 млн рублей. Такое решение принял Кабинет Министров Татарстана.
В ближайшее время подрядчики приступят к работе. В детсаду планируется выполнить весь спектр работ — от отделки до замены коммуникаций. Будет благоустроена прилегающая территория — ее планируют сделать безопасной для детей, а также обустроить для активных игр и занятий на свежем воздухе.
Также для дошкольного учреждения закупят новую мебель и техническое оборудование, чтобы обеспечить малышам максимальный комфорт и современные условия обучения и развития. Завершить обновление «Золотой рыбки» планируется летом 2024 года.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, кровлю в этом детском саду отремонтировали в прошлом году. Работы проводились в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт средних общеобразовательных учреждений». Сумма ремонта составила 11,2 млн рублей.
В Менделеевске это пока единственный детский сад с таким объемом финансирования на 2024 год.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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