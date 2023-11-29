На капремонт детсада в Менделеевске направят 117 млн рублей из бюджета РТ

На капремонт детсада «Золотая рыбка» в Менделеевске направят 117 млн рублей. Такое решение принял Кабинет Министров Татарстана.

В ближайшее время подрядчики приступят к работе. В детсаду планируется выполнить весь спектр работ — от отделки до замены коммуникаций. Будет благоустроена прилегающая территория — ее планируют сделать безопасной для детей, а также обустроить для активных игр и занятий на свежем воздухе.

Также для дошкольного учреждения закупят новую мебель и техническое оборудование, чтобы обеспечить малышам максимальный комфорт и современные условия обучения и развития. Завершить обновление «Золотой рыбки» планируется летом 2024 года.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, кровлю в этом детском саду отремонтировали в прошлом году. Работы проводились в рамках республиканской программы «Капитальный ремонт средних общеобразовательных учреждений». Сумма ремонта составила 11,2 млн рублей.

В Менделеевске это пока единственный детский сад с таким объемом финансирования на 2024 год.

Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин: «Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития». 2024-й, напомним, по указу главы государства объявлен Годом семьи в России.