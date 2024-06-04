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На капремонт детсада в Лаишевском районе РТ хотят потратить 134,5 млн рублей
На капремонт в детсаду «Солнышко», расположенного в Лаишевском районе РТ, в селе Нармонка, планируют потратить 134,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает Главстрой РТ. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Уточняется, что в эту сумму входит как выполнение строительно-монтажных и работ, так и закупка оборудования. На выделенные деньги должны приобрести водонагреватель, умывальник, светильники, обои и клей, краски, линолеум, электрическую плиту с духовым шкафом, керамические плиты, а также гипсокартон, различные смеси и многое другое необходимое для проведения капремонта.
Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Подать заявку на участие можно до 11 июня этого года.
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