На капремонт нижнекамской ЦРБ направят свыше 300 млн рублей

На капитальный ремонт второго лечебного корпуса Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы из бюджета Татарстана направят 335 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в корпусе заменят системы вентиляции, отопления и канализации, установят новые лифты, камеры и сигнализацию, а также приобретут новую мебель, инвентарь и оборудование.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 7 июня этого года. Ремонт должен быть закончен не позднее начала декабря 2023 года.