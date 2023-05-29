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Экономика 29 мая 2023 12:32

На капремонт нижнекамской ЦРБ направят свыше 300 млн рублей

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На капитальный ремонт второго лечебного корпуса Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы из бюджета Татарстана направят 335 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в корпусе заменят системы вентиляции, отопления и канализации, установят новые лифты, камеры и сигнализацию, а также приобретут новую мебель, инвентарь и оборудование.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 7 июня этого года. Ремонт должен быть закончен не позднее начала декабря 2023 года.

#ремонт больниц #нижнекамск #госзакупки
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