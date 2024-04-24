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На капремонт Автозаводского проспекта в Набережных Челнах направят 250 млн рублей
2-й этап капитального ремонта проспекта Автозаводский в Набережных Челнах обойдется в 250 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Средства пойдут на обновление участка дороги от проспекта Сююмбике до проспекта Московский. Его протяженность составляет 2,44 километра.
Завершить работы подрядчик должен до 19 ноября этого года.
Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ, средства на капремонт выделяются из бюджета Татарстана.
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