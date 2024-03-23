На капремонт 763 многоквартирных домов в Татарстане выделено почти 8,5 млрд рублей

В программу капитального ремонта в этом году включено 763 многоквартирных дома в Татарстане. Строительно-монтажные работы на ряде объектов начались — их выполнение составляет 8%, сезонных видов — 3%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Финансирование программы на 2024 год составляет почти 8,5 млрд рублей. К настоящему моменту определены подрядчики по 653 домам, в 252 начат капремонт.

Также замминистра рассказал о ходе ремонта социальных объектов, подведомственных учреждений и реализации национальных проектов.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».