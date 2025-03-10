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Общество 10 марта 2025 06:30

На капремонт 11 зданий военкомата в Татарстане выделят более 250 млн рублей

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На капремонт 11 зданий военкомата в Татарстане выделят более 250 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане в 11 зданиях военного комиссариата планируют сделать капитальный ремонт. На эти цели из бюджета РТ выделят 250,7 млн рублей, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Согласно документу, работы пройдут в военкоматах Азнакаевского, Лаишевского, Тетюшского, Лениногорского, Верхнеуслонского, Алексеевского, Агрызского, а также здания военного комиссариата Апастовского и Кайбицкого районов РТ.

Еще на выделенные средства отремонтируют здание военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, военкомата на ул. Аэропортовской (Казань) и военного комиссариата Центрального и Автозаводского районов города Набережные Челны.

Все работы планируют завершить к 1 декабря 2025 года. Заказчик – Главстрой РТ.

#капремонт #военкомат #Татарстан
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