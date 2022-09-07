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Строительство
7 сентября 2022  11:26
Александр Хевронин

В Татарстане за 8,5 млн рублей отремонтируют кровлю здания Миндортранса

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Власти Татарстана направят 8,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли здания Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит отремонтировать скатную и мягкую кровлю здания, после чего провести отделочные работы, а также благоустроить территорию после вывоза строительного мусора.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 16 сентября этого года. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.

#капитальный ремонт #Минтранс рт #госзакупки
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