В Татарстане за 8,5 млн рублей отремонтируют кровлю здания Миндортранса

Власти Татарстана направят 8,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли здания Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит отремонтировать скатную и мягкую кровлю здания, после чего провести отделочные работы, а также благоустроить территорию после вывоза строительного мусора.

Заказчиком проекта выступает Главстрой Татарстана, который определит подрядчика 16 сентября этого года. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.