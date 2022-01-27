На капитальный ремонт трех больниц Казани бюджет РТ направит 386 млн рублей

Капитальный ремонт трех зданий больниц в столице Татарстана обойдется бюджету республики в 385,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Капремонт пройдет в здании лечебного корпуса №2 Госпиталя для ветеранов войн на ул.Исаева, 5 и в городских клинических больницах №16 (ул.Гагарина, 121) и №2 (ул.Музыкальная, 13).

Кроме самого ремонта, планом работ предусмотрено приобретение оборудования, мебели, инвентаря, а также благоустройство территории.

Согласно документации все работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.