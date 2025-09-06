news_header_top
Общество 6 сентября 2025 12:58

На капитальный ремонт Казанского ипподрома выделят выделят 325 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане планируется капитально обновить Казанский ипподром: на эти цели из бюджета республики направят 325 млн рублей, следует из данных тендера на портале госзакупок.

Средства будут использованы на ремонт зданий, благоустройство территории, а также закупку мебели, оборудования и инвентаря.

В ходе работ обновят холл, коридоры, манеж, лестницы, VIP-комнаты и конференц-зал. Кроме того, планируется восстановление скаковой дорожки и ограждений, облицовка постамента натуральным камнем, установка противопожарных дверей, модернизация систем кондиционирования, ремонт кровли и гидроизоляция.

Прилегающая территория также претерпит изменения: обновят тротуары, проезды и площадки, проведут озеленение.

Срок завершения всех работ установлен на 31 мая 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ».

#казанский ипподром #капитальный ремонт
