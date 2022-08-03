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Ру Тат
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Экономика
3 августа 2022  12:06
Александр Хевронин

Власти РТ направят 289 млн рублей на капитальный ремонт инфекционной больницы в Челнах

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На капитальный ремонт четырех блоков Набережно-Челнинской инфекционной больницы из бюджета Татарстана выделят 289 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит отремонтировать внутренние проемы и фасад, водопровод, канализацию и лифты, а также системы отопления, вентиляции, электричества и кондиционирования. Кроме того, в больнице установят системы безопасности: видеонаблюдение, сигнализацию и дымоудаление.

Здание больницы расположено по адресу: Московский проспект, 85. В проекте контракта говорится, что капитальный ремонт затронет блоки «А», «Б», «Г», и «Д».

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. 12 августа этого года по итогам тендера будет выбран подрядчик, которому предстоит выполнить все работы до 1 декабря 2022 года.

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