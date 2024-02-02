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На капитальный ремонт Алексеевской ЦРБ потратят 250 млн рублей
В этом году будет начат капитальный ремонт Алексеевской центральной районной больницы. Общий проект предусматривает выделение 250 млн рублей. Об этом на заседании Совета Алексеевского района РТ сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.
«Мы давно к этому шли и наконец приступаем к капитальному ремонту нашей ЦРБ. Общий проект — 250 млн рублей, порядка 100 уже практически выделены, с этого года начинаем работы», — сообщил спикер.
Чиновник добавил, что за последние годы в центральной районной больнице прошла модернизация материально-технической базы. В частности, установлены цифровой флюорограф, рентген-аппарат, маммограф и компьютерный томограф.
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