На капитальный ремонт 167 детских садов Татарстан направит 846 млн рублей

Капитальный ремонт 167 детских садов Татарстана обойдется бюджету республики в 846 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, 161 объект капремонта находится в Казани, еще два детских сада расположены в Бавлинском районе и по одному в Азнакаеве и Менделеевске, а также в селах Шапши и Петровский завод.

Рабочим предстоит отремонтировать кровлю, заменить двери и окна, а также поменять отопление, вентиляционную систему и водопровод. Кроме того, в детские сады закупят новую мебель и инвентарь, а также благоустроят прилегающую территорию.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который будет принимать заявки до 5 июля этого года. Уже 7 июля будет определен победитель, которому предстоит отремонтировать детские сады до 1 декабря текущего года.