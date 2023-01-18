На капитальный ремонт 14 школ Казани и Челнов направят почти 2 млрд рублей

На капитальный ремонт 14 школ Казани и Набережных Челнов направят свыше 1,9 млрд рублей из федерального и татарстанского бюджетов. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего будет отремонтировано по семь школ в каждом из городов, причем финансирование работ в каждом образовательном учреждении будет одинаковым и составит 135,7 млн рублей.

Так, в Казани ремонт ждет гимназии №6, 16 и 19, лицей №83 и школы №82, 88 и 150. В Челнах приведут в порядок лицей-интернат №84, кадетскую школу №49 и школы №43, 44, 48, 52 и 56.

Рабочим предстоит отремонтировать кровлю и фасады зданий, заменить окна и двери, установить охранное оборудование и обновить коммуникации.

Заказчиком проектов выступает Главинвестстрой Татарстана, который определит подрядчиков уже 26 января. Все работы должны быть завершены не позднее 30 ноября 2023 года.