На Канарах при извержении вулкана было уничтожено почти 600 зданий

При извержении вулкана на Канарских островах в Испании было уничтожено около 600 сооружений. Большинство из них — это жилые дома, следует из данных Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus, передает РИА Новости.

Также на острове пострадало около 21 км дорог. В настоящее время 6 тыс. жителей эвакуированы.

Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.

Вулканическая гряда Кумбре-Вьеха на острове Пальма начала извергаться 26 сентября, и после нескольких часов затишья 27 сентября вулкан начал снова выбрасывать лаву.

«После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса», — сообщили в мадридском Институте геонаук.