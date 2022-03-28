Новое видео на канале «Веселая азбука» воспитывает не только детей, но и взрослых

Новое видео, появившееся на YouTube-канале «Веселая азбука. Учимся читать» («Күңелле әлифба. Укырга өйрәнәбез»), воспитывает не только детей, но и взрослых, позволяет им посмотреть на себя со стороны.

На видео видно, как одна бабушка, придя в аптеку, жалуется на боли, которых нет и не было. А работник аптеки, выслушав каждое ее слово, старается отвечать ей вежливо, протягивает руку помощи. В итоге она слышит много плохих слов в свой адрес.

«Эта картина взята из жизни. Пусть представители старшего поколения будут для нас примером. Мы же берем пример со старших», — пояснили сценаристы проекта.

«Веселая азбука. Учимся читать» («Күңелле әлифба. Укырга өйрәнәбез») — это YouTube-проект, который не только учит буквам, слогам, словам, но и развивает у детей человеческие качества, показывает, что можно и чего нельзя.

Проект является большим помощником для многих детей и мам. Видео на канале заинтересовывают детей, учат малышей, закладывают в их души семена доброты.

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