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Общество 8 марта 2025 13:32

На канале «Россия 24» расскажут о предпринимательницах из Татарстана

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Сегодня в 21.00 и завтра в 19.30 в рамках проекта «Сделано в России» на телеканале «Россия 24» выйдет приуроченный к 8 Марта сюжет «Под женским руководством», среди героинь которого будут и предпринимательницы из Татарстана.

Ведущий проекта Антон Борисов вместе с командой съемочной группы побывал на ряде предприятий республики.

О своих предприятиях, об инновациях и о планах на будущее расскажут генеральный директор Nefis Cosmetics Дина Лаврикова и директор Инженерно-производственного центра Казанского вертолетного завода Ольга Айдуганова.

#международный женский день
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